Xbox Games with Gold: ecco i giochi di aprile 2022

Mentre Sony presenta il suo nuovo PlayStation Plus, Microsoft annuncia i videogiochi di aprile inclusi nel programma Xbox Games with Gold.









A guidare la selezione del prossimo mese troviamo l’italianissimo Another Sight, riscattabile dal 1° al 30 aprile. Dal 16 aprile al 15 maggio, poi, sarà disponibile il puzzle platform Hue. Sul versante dei titoli per Xbox 360 troviamo Outpost Kaloki X dal 1° al 15 aprile, e MX vs ATV Alive dal 16 al 30 aprile.

Ricordiamo che questi quattro titoli sono riscattabili da tutti gli abbonati ai servizi Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate.