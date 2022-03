Everybody's Golf: i server chiuderanno a fine settembre

Brutte notizie per chi ancora ama dedicarsi al comparto multigiocatore di Everybody’s Golf. Andando sulla sua pagina del PlayStation Store veniamo infatti accolti da un messaggio che ci avverte che i server per il gioco online chiuderanno il 30 settembre 2022. Naturalmente, questo significa che tutte le componenti legate all’online, inclusi i match con altri giocatori, non saranno più disponibili a partire da quella data.

Uscito nel settembre del 2017, Everybody’s Golf aveva fatto una bella figura, meritandosi anche una ben riuscita versione VR. Evidentemente, però, l’inevitabile calo dei giocatori deve aver spinto Sony a non ritenere più giustificata la manutenzione dei server. Le modalità offline del gioco continueranno ad essere accessibili anche dopo il 30 settembre.