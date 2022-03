Bloodstained: Ritual of the Night, arriva il crossover con Child of Light

Bloodstained: Ritual of the Night non è certo nuovo a crossover di vario tipo, ma quello da poco annunciato da 505 Games ci ha un po’ sorpreso. Ad addentrarsi nel castello e ad affrontare i suoi pericoli sarà infatti Aurora, la protagonista dell’RPG Child of Light, sviluppato da Ubisoft. Come nel caso degli altri personaggi introdotti da ArtPlay, anche Aurora non sarà un semplice reskin di Miriam: la giovane dai capelli rossi porterà infatti con sé la sua Spada di Matildis, e sarà accompagnata dal fedele Igniculus, capace di rallentare i nemici e di curare Aurora.









Per poter giocare nei panni di Aurora, basterà dare il via a una nuova partita e, una volta creato il salvataggio, selezionarla come personaggio giocante; 505 Games ci ricorda anche che possiamo selezionare Bloodless dando al salvataggio il nome BLOODLESS. Il crossover con Child of Light arriverà sulle versioni PC, PS4 e Xbox One si Bloodstained: Ritual of the Night il 31 marzo, mentre chi lo possiede su Switch dovrà portare un po’ di pazienza.