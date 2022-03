NetEase potrebbe acquisire Quantic Dream

Quantic Dream, lo studio francese autore di Detroit: Become Human ora al lavoro su Star Wars: Eclipse, sarebbe in procinto di essere acquisito da NetEase. Lo rivela un report del giornalista Tom Henderson, secondo cui la compagnia cinese starebbe per comprare la totalità delle quote azionarie del team guidato da David Cage e Guillaume de Fondaumière.

Da notare che NetEase aveva già investito in Quantic Dream poco più di due anni fa, quando nel 2019 acquisì una quota di minoranza nello studio transalpino, pertanto la partnership potrebbe presto essere portata al livello successivo. Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli circa il possibile accordo, tra cui la data di finalizzazione della presunta acquisizione, anche se è molto probabile che la notizia possa essere ufficializzata entro la prossima estate.

Condividi con gli amici Inviare