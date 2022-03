Destiny 2: La Regina dei Sussurri, un trailer raccoglie i giudizi della critica

A poco più di un mese dal lancio di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Bungie ha deciso che è giunto il momento di raccogliere i giudizi della critica, presentati in un nuovo trailer. E come vi potrà confermare anche il nostro Daniele Dolce (qui la sua recensione), il viaggio dei Guardiani sul tronomondo di Savathûn è decisamente meritevole di attenzione; un ottimo passo in avanti, dopo le perplessità generate da Oltre la Luce.









Oltre a introdurre nuove armi, sfide e ambientazioni, Destiny 2: La Regina dei Susurri porta avanti anche l’universo narrativo creato da Bungie. In questa espansione, la misteriosa regina dell’Alveare ha infatti rubato la Luce, e toccherà a noi andare a riprendercela… ma non tutto potrebbe essere come sembra, in questo mondo in cui grandiosi palazzi si alternano a mefitiche paludi.