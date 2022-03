Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition non includerà l'OST originale

Gli appassionati dei JRPG classici di Square non si saranno sicuramente persi l’annuncio di Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, versione rimasterizzata del gioco che uscirà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 7 aprile. Oltre ad adattare il suo titolo ai sistemi moderni, Square Enix ha anche rivisto la grafica, incluso alcune funzionalità molto richieste e rimasterizzato la colonna sonora, con la collaborazione dell’autore originale Yasunori Mitsuda.

Proprio su quest’ultimo argomento, però, emerge un dettaglio che potrebbe non fare piacere ai più affezionati alla versione originale. Come possiamo leggere sul sito ufficiale di Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Square Enix ha infatti aggiunto un chiarimento che specifica come, a differenza di quanto dichiarato in precedenza, non sarà possibile selezionare fra la colonna sonora originale e la sua versione rimasterizzata; solo quest’ultima sarà inclusa nella remaster. Potete trovare un assaggio della nuova versione della OST nel video in coda a questo articolo, pubblicato pochi giorni fa da Square Enix.