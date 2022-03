Weird West ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Amate l’ambientazione western, ma non vi dispiacerebbe qualche sua interpretazione alternativa? Bene, allora sicuramente vi incuriosirà Weird West, titolo sviluppato da WolfEye, studio che include co-creatori di Dishonored e Prey e che mischia polvere e speroni a pericoli occulti e bestie fantastiche. Il gioco in questione, oltretutto, è uscito proprio oggi su PC tramite Steam, PS4 ed Xbox One, quindi non dovrete nemmeno mettervi in paziente attesa.









Pubblicato da Devolver Digital, Weird West è stato descritto dai suoi sviluppatori come “un immersive sim con visuale dall’alto”, che cerca di trasmettere quelle stesse sensazioni offerte da classici del passato come Ultima 7 e Ultima Undergound, e ci presenterà le storie di un gruppo di eroi atipici. Il gioco è oltretutto già disponibile anche su Xbox Game Pass.