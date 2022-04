Trapelato SQUID GAME Child's Play, FPS in collaborazione tra Netflix, EA e DICE

Ora forse sappiamo perché l’ultimo Battlefield non è venuto fuori tecnicamente solido, o forse no; da un lato, a questo punto è lecito pensare che parte di DICE sia impegnata in un altro progetto, SQUID GAME Child’s Play, FPS legato alla serie Netflix di fenomenale successo, dall’altro, perora, abbiamo in mano appena due immagini e una descrizione, senza date, con lo sviluppo che potrebbe pure essere iniziato l’altro ieri. Ecco qua, secondo quanto apparso nel sito di classificazione coreano (che, ricordiamo, è la nazione di provenienza di SQUID Game, dalla mente di Hwang Dong-hyuk) nelle info così tradotte:

“Gioca come uno dei carcerieri e decidi da che parte stare dopo una rivolta dei giocatori di SQUID Game: ti schiererai con loro o resterai fedele alla misteriosa organizzazione? Partecipa a intensi scontri competitivi tra le fazioni, attraverso ambientazioni ispirate ai giochi dell’isola, gli stessi visti nelle puntate della serie: Red Light, Green Light, Sugar Honeycombs, Tug of War, Marbles, Glass Stepping Stones e, naturalmente, Squid Game“.

Chiaramente le parole vanno interpretate: dalla prima frase si percepisce la possibilità di un piccolo storymode (“piccolo” perché, beh, se nemmeno Battlefield 2042 aveva una campagna…) o comunque una intro giocabile, mentre il resto sembra grossomodo chiaro, a parte le modalità multiplayer. D’altra parte, dopo la rimozione della pagina, non sappiamo nulla della finestra di lancio e il progetto resta sostanzialmente avvolto nel mistero. Vi terremo aggiornati.