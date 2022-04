MSI rivela Spatium M480 Play, nuovo SSD compatibile con PS5

MSI ha annunciato l’SSD Spatium M480 Play, un nuovo dispositivo di archiviazione PCIe 4.0 NVMe M.2 compatibile con PlayStation 5.

Questi SSD sono realizzati con memoria flash NAND 3D ad alta densità, in grado di offrire ottime prestazioni con una lettura fino a 7000 MB/sec in lettura sequenziale e 6800 MB/sec in scrittura sequenziale. Su Spatium M480 Play è presente anche un dissipatore di calore in alluminio a doppia finitura progettato per adattarsi alle ridotte dimensioni di PlayStation 5. Ciò migliora la dissipazione del calore per sostenere le velocità di trasferimento su tutte le piattaforme. Altre tecnologie per il miglioramento delle prestazioni includono il buffer della cache DRAM e una cache SLC.

L’SS Spatium M480 Play sarà disponibile in quattro capacità di archiviazione: 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB. Inoltre supporta una gamma completa di funzioni di correzione degli errori di dati, tra cui LPDC ECC e E2E Data Protection, fornendo un TBW (Terabyte scritti) di alto livello per un’eccellente durata e longevità supportato da una garanzia di 5 anni.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.

