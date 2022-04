Vampire: The Masquerade Bloodhunt ha una data di uscita

Pronti a lanciarvi in una lotta all’ultimo sangue (letteralmente) nelle strade di Praga? Sharkmob ha annunciato la data di uscita di Vampire: The Masquerade Bloodhunt, nuovo battle royale free-to-play per PC e PS5, da non confondersi con il gioco di ruolo di prossima release Swansong.









Questo videogioco ambientato nella città europea mette diversi vampiri gli uni contro gli altri in una lotta per la supremazia senza esclusione di colpi. Per sopraffare gli avversari bisognerà usare non soltanto armi di vario genere, da mischia e da fuoco, ma anche i poteri sovrannaturali a disposizione dei vampiri.

Ambientato nel Mondo di Tenebra, Vampire: The Masquerade Bloodlines sarà disponibile dal 27 aprile su PC tramite Steam e sulla console PlayStation.