Everspace 2: la nuova patch introduce i testi in italiano

Scegliendo probabilmente il giorno più adatto dell’anno per le notizie di un certo spessore, Rockfish Games ha da poco pubblicato un nuovo, importante aggiornamento per Everspace 2. Pezzo forte di questa patch è sicuramente lo Stinger, agile nave spaziale specializzata nella guerra elettronica, e capace di resettare istantaneamente tutti i suoi cooldown all’utilizzo dell’abilità finale, Void Swarm. Questa è però lungi dall’essere l’unica novità: prima di lasciarvi al trailer che le presenta, ci sentiamo di segnalare in particolare l’introduzione dei testi in italiano.









Fra le altre novità presenti in questo aggiornamento, troveremo anche una prosecuzione della storia, che vede l’aggiunta di una missione e mezza, più l’arrivo della seconda parte della quest secondaria “Parasite”. Arrivano inoltre nuovi nemici della razza Okkar, una revisione del sistema di crafting e del funzionamento degli accessori, più modifiche all’esperienza guadagnata così da assicurare una progressione più lineare e l’introduzione di vari livelli di difficoltà. Rockfish Games avvisa che questi ultimi sono da considerare sperimentali, e che vedranno modifiche nel corso del prossimi mesi. Potete trovare informazioni più dettagliate in merito all’aggiornamento a questo link.

Prima di chiudere, vi ricordiamo che l’uscita della versione finale di Everspace 2 è prevista per inizio 2023. Lo studio tedesco non ha ancora confermato le piattaforme di lancio, ma oltre che su PC il gioco arriverà anche su PlayStation e Xbox.