Rivals 2, seguito di Rivals of Aether, è stato annunciato

Buone notizie per gli appassionati dei picchiaduro in ogni loro stile e forma: Aether Studios ha infatti annunciato Rivals 2, seguito del suo popolare Rivals of Aether. Il gioco in questione appartiene al sottogenere dei “picchiaduro platform”, tradizionalmente dominato dalla serie Smash Bros. ma che negli ultimi tempi ha visto anche nuovi concorrenti apparire sulla scena, come ad esempio il recente Nickelodeon All-Star Brawl e il prossimo MultiVersus di WB Games.

Aether Studios ha anche pubblicato un trailer che mette in mostra lo stile grafico adottato da questo seguito e alcuni dei lottatori che potremo controllare. Per mettere mano al gioco completo, però, servirà una bella dose di pazienza: l’uscita di Rivals 2 è infatti prevista per il 2024.