Valorant potrebbe presto dirigersi su console

Dopo aver svelato di essere al lavoro su una versione per dispositivi mobili di Valorant poco meno di un anno fa, Riot Games potrebbe far approdare il suo FPS competitivo a squadre anche su console.

Lo veniamo a sapere grazie a un annuncio lavorativo pubblicato direttamente sul sito della compagnia di Bellevue: Riot sarebbe infatti alla ricerca di un Senior Game Designer con esperienza nello sviluppo di software per console in grado di aiutare a portare i videogiochi dello studio su queste piattaforme. Tra l’altro nell’annuncio si fa esplicito riferimento a Valorant, pertanto è molto probabile che a stretto giro possa arrivare anche un annuncio ufficiale.

