Il PC Gaming Show 2022 si farà, arriva la conferma ufficiale

Nonostante la cancellazione dell’E3 2022, molti altri eventi che in passato gravitavano attorno alla kermesse principale si terranno ugualmente: tra questi il PC Gaming Show, la cui edizione 2022 è stata confermata dagli organizzatori.

La redazione di PC Gamer, che da sempre prepara questo evento digitale dedicato ai videogiochi per computer, ha difatti confermato che la manifestazione virtuale si terrà come previsto. L’appuntamento è fissato al prossimo 12 giugno, ma ancora non si conosce l’orario dell’evento.

Come di consueto, durante il PC Gaming Show 2022 verranno annunciati nuovi videogiochi e verranno diffusi aggiornamenti circa i titoli già noti attualmente in sviluppo.

