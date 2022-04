Brandon Sanderson potrebbe creare un videogioco con Bandai Namco

Sappiamo già da qualche mese che Brandon Sanderson, autore dei romanzi del Cosmoverso e de La ruota del tempo, è al lavoro su un videogioco, tuttavia lo scrittore statunitense potrebbe in futuro collaborare anche con Bandai Namco.

Ne ha dato notizia lo stesso Sanderson in un recente live stream. Qui ha mostrato la speciale edizione di Elden Ring inviatagli dal publisher giapponese, coadiuvata da un messaggio in cui Bandai Namco lo invita a collaborare allo sviluppo di un videogioco. Dopo George R.R. Martin e l’enorme successo di Elden Ring, dunque, la compagnia nipponica dimostra di essere interessata a lavorare con altri scrittori nello sviluppo di altri videogiochi.

Brandon Sanderson ha poi dichiarato di avere già qualche idea in mente e presto potrebbe inviare una bozza a Bandai Namco per dar seguito alla proposta.

