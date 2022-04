Ed-0: Zombie Uprising disponibile su Steam in Accesso Anticipato

D3Publisher ha pubblicato oggi su Steam in Accesso Anticipato il roguelite a tinte action Ed-0: Zombie Uprising, nuovo videogioco sviluppato da Lancarse.

Questa prima versione del gioco include due personaggio giocabili (con un terzo in arrivo prossimamente), tre quest principali, cinque missioni secondarie e tre boss da abbattere. In totale, gli sviluppatori ipotizzano una longevità di circa dieci ore.

Ed-0: Zombie Uprising ci porta in Giappone, in una versione alternativa dell’epoca Edo dove orde di zombie affamati hanno preso il controllo dell’arcipelago. A noi spetta il compito di contrastare l’invasione e porre fine alla minaccia.

