Elden Ring: la nuova patch potenzia nuovamente Radahn

Oltre ad essere il Flagello delle Stelle, il mastodontico Generale Radahn ha anche seminato il terrore fra molti giocatori della prima ora di Elden Ring, al punto da spingere From Software a ridimensionare la portata e i danni dei suoi attacchi in una recente patch. Fra chi ha affrontato il generale da allora, in molti sono rimasti stupiti da quanto ora lo scontro sia diventato semplice, e pare che la cosa abbia una semplice spiegazione. Come possiamo leggere nelle note dell’ultima patch di Elden Ring, pubblicata poche ore fa, la potenza di alcuni degli attacchi di Radahn era stata ridotta più del previsto ed è ora stata ricalibrata. Senzaluce avvisato, mezzo salvato.

