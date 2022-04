Wargaming cessa le operazioni in Russia e Bielorussia

Non è la prima volta che ci troviamo a parlare delle conseguenze che l’invasione russa del territorio ucraino ha portato all’industria dei videogiochi, ma la decisione dello studio bielorusso Wargaming sorprende per la sua portata. I creatori di World of Tanks hano infatti da poco annunciato di voler cessare le operazioni in Russia e Bielorussia, di fatto chiudendo i loro studi nei due paesi. Nell’annuncio, lo studio dichiara che “non otterrà nessun profitto da questa operazione, né oggi né in futuro. Al contrario, ci aspettiamo di subire perdite significative in seguito a questa decisione.”

Wargaming ha chiarito che offrirà tutto il supporto possibile ai suoi impiegati affetti da questa decisione. World of Tanks continuerà ad operare in Russia e Bielorussia, ma i lavori e la proprietà di questa versione del gioco saranno in mano a Lesta Studio, precedentemente noto come Wargaming Saint Petersburg ed ora entità separata e indipendente. Già qualche settimana fa, i creatori di World of Tanks avevano licenziato il loro Creative Director per dichiarazioni a favore dell’invasione.