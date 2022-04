Annunciato Return to Monkey Island, ci sarà Ron Gilbert

Quando si parla di sorprese che non ti aspettavi: Devolver Digital ha da poco annunciato Return to Monkey Island, nuovo capitolo della serie di avventure grafiche a tema piratesco. Lo sviluppo sarà affidato a Ron Gilbert, creatore dei primi due titoli della saga, e al suo studio Terrible Toybox. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer che rivela come il doppiatore Dominic Armato tornerà a interpretare il ruolo di Guybrsh Threepwood. Return to Monkey Island vede anche la collaborazione di LucasFilm Games, e la sua uscita è prevista per il 2022. Non sono ancora state annunciate le piattaforme di lancio.