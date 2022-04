Lake si dirige su PS4 e PS5, ecco la data di uscita

Il publisher Whitethorn Games ha annunciato che Lake, avventura narrativa già disponibile su PC e Xbox, è in uscita anche su PS4 e PS5.

Lake narra le vicende di una giovane postina di Providence Oaks, in Oregon, che si sta prendendo una pausa dalla vita frenetica della città ritornando nella sua cittadina natia sulle sponde di un lago. Qui ritroverà i suoi amici d’infanzia e tante nuove persone.

Lake sarà disponibile sulle console PlayStation dall’8 aprile. Lo stesso giorno verrà inoltre pubblicata una versione fisica prodotta da Perp Games che includerà non solo il disco di gioco, ma anche una mappa di Providence Oaks.

