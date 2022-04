PlayStation Now: disponibili i giochi di aprile

In attesa che venga lanciata la rimodulazione del PlayStation Plus che ingloberà anche l’attuale PlayStation Now, Sony ha reso disponibili i giochi di aprile destinati proprio agli abbonati a quest’ultimo servizio.

I titoli in questione sono quattro e abbracciano generi differenti: abbiamo l’avventura esplorativa ad ambientazione fantascientifica Outer Wilds, seguita dall’action metroidvania Journey to the Savage Planet, ma non mancano il gioco di corse rallystiche WRC 10 e, per finire, il videogioco di ruolo a tinte action Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Tutti e quattro i videogiochi inclusi ad aprile nel catalogo del PlayStation Now sono disponibili per il download e per il gioco via cloud streaming già da oggi.

