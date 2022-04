Brigandine: The Legend of Runersia arriva su Steam

Pubblicato circa due anni fa su Nintendo Switch e PS4, Brigandine: The Legend of Runersia sta per approdare finalmente anche su PC tramite Steam.









La versione PC di Brigandine: The Legend of Runersia includerà la Creative Mode, sbloccabile dopo aver finito il gioco, che permette ai giocatori di personalizzare la propria partita. Sarà disponibile anche il New Game+ per iniziare una nuova partita mantenendo gli oggetti e alcuni progressi della partita precedente.

Happinet e Matrix Software hanno difatti annunciato che questo particolare videogioco di ruolo strategico ad ambientazione fantasy è in uscita su PC il prossimo 11 maggio. Brigandine: The Legend of Runersia verrà venduto al prezzo di € 33,99, con uno sconto di lancio del 15% che durerà una settimana.