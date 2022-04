Steam Deck: spedizioni più frequenti per la console di Valve

Siete in attesa del vostro Steam Deck, ma ancora non avete ricevuto la mail di conferma? In tal caso, sappiate che con l’inizio del secondo quarto del 2022 Valve intende intensificare le spedizioni della sua console portatile, mandando dunque più email e più frequentemente, fino a un massimo di due volte a settimana. Valve ha inoltre aggiornato la pagina ufficiale dello Steam Deck con ulteriori informazioni su cosa di preciso significhino le diciture Q2, Q3 e Dopo Q3 in termini di mesi. Vale la pena tenere presente che non c’è stato nessuno spostamento né posticipazione delle prenotazioni, ma semplicemente chiarimenti sulla finestra di disponibilità. Intanto, continua ad aumentare il numero di giochi che raggiungono lo stato Verified; vi ricordiamo che potete controllare la compatibilità della vostra libreria a questo link.

