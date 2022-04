My Time at Sandrock in uscita a maggio in Accesso Anticipato

Dopo una campagna di crowdfunding di successo, i ragazzi di Pathea Games sono ora pronti a lanciare My Time at Sandrock sul mercato annunciandone la data di uscita su Steam nel programma di Accesso Anticipato.









Il sequel dell’apprezzato My Time at Portia sarà ambientato nella cittadina desertica di Sandrock. Qui dovremo raccogliere risorse, combattere vari mostriciattoli e costruire tutto ciò che sarà necessario a trasformare un’officina malandata in un centro di produzione di prim’ordine, così da salvare la città dalla rovina economica.

Gli sviluppatori fanno sapere che My Time at Sandrock rimarrà in Accesso Anticipato per circa un anno. Durante questo periodo verranno introdotti nuovi contenuti a intervalli regolari mentre verrano apportate le modifiche necessarie sulla base dei feedback degli utenti.

La data di uscita su PC in Early Access è fissata al 26 maggio 2022.