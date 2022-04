Ubisoft ha annunciato Rainbow Six Mobile per Android e iOS

Ubisoft ha annunciato Rainbow Six Mobile, una nuova incarnazione dell’FPS tattico in uscita prossimamente su dispositivi Android e iOS.









In lavorazione presso Ubisoft Montreal, Rainbow Six Mobile sarà basato sul gameplay di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege offrendo incontri 5v5 PvP nella modalità principale: Assalitori contro Difensori. Gli Assalitori avranno droni da esplorazione per raccogliere informazioni e irrompere strategicamente attraverso muri, soffitti e pavimenti distruttibili, mentre i Difensori dovranno barricare tutte le entrate e usare telecamere-spia e trappole per rendere sicura la loro postazione. Saranno ovviamente presenti gli Operatori specializzati dell’universo Rainbow Six, ognuno dotato di gadget, armi e abilità unici.

Il gioco sarà ottimizzato per i dispositivi mobili con modalità esclusive e comandi personalizzabili per adattarsi a ogni giocatore. Per saperne di più e iscriversi a uno dei prossimi test di gioco vi invitiamo a dirigervi sul sito ufficiale.