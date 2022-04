Tiny Tina's Wonderlands: pubblicato l'Accolades Trailer

Uscito ormai da qualche giorno su PC e console PlayStation e Xbox, Tiny Tina’s Wonderlands si sta facendo allegramente strada nei cuori degli appassionati della serie di looter shooter di Gearbox Software, e anche la ricezione della critica è stata decisamente positiva. Proprio a quest’ultima è dedicato l’ultimo trailer pubblicato dallo studio texano, che non perde occasione per mostrarci il folle mondo che ha creato.









Ricordiamo che il gioco va inteso come uno spin-off della serie principale, ambientato all’interno di un gioco di ruolo da tavolo. In questo universo fantasy, i nostri Tessifato dovranno mettersi al servizio della regina Stallone da Culo e affrontare le malevoli forze del temibile Signore dei Draghi. Dal canto nostro, Tiny Tina’s Wonderlands non ci è dispiaciuto, ma pensiamo che la formula abbia bisogno di qualche passo in avanti.