The House of the Dead: Remake, possibile un'uscita anche su PS4?

In uscita nel corso della giornata di domani, The House of the Dead: Remake è attualmente confermato solo per Nintendo Switch. Non è però improbabile che l’opera di restauro del classico rail shooter attuata da Forever Entertainment e MegaPixel arrivi anche su altre piattaforme. Come possiamo leggere su Reddit, un utente ha infatti individuato riferimenti al gioco nel database del PlayStation Network, suggerendo dunque un prossimo sbarco anche su console Sony. Non si hanno però notizie di una eventuale versione di The House of the Dead: Remake per PC o console Xbox; per quello, bisognerà attendere qualcosa di più ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare