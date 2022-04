AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative, un trailer mostra il gameplay

Per quanto sia un’avventura prevalentemente narrativa, AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative richiederà anche la nostra attenzione e un buono spirito d’osservazione. Mizuki e la sua IA Aiba sono infatti impegnate a risolvere un misterioso caso che vede comparire dal nulla cadaveri tagliati a metà; la ricerca del colpevole metterà alla prova la nostra ricerca di indizi, la capacità oratoria e l’abilità a infiltrarsi nello spazio mentale altrui (i dilemmi etici potete metterceli voi). Volete saperne di più sulle meccaniche del gioco? Spike Chunsoft ha preparato un trailer pensato apposta per voi. AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative uscirà, salvo contrattempi, il 24 giugno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.