Il puzzle game Chants of Sennaar sarà pubblicato da Focus Entertainment

Focus Entertainment ha da poco annunciato di aver stretto un accordo con lo studio indipendente Rundisc per la pubblicazione del loro puzzle game Chants of Sennaar. Oltre ad essere caratterizzato da un affascinante stile artistico, il gioco in questione ci vede impegnati ad esplorare una Torre all’interno della quale le genti non riescono più a comunicare una con l’altra. Toccherà a noi decifrare e ricostruire i loro linguaggi, in un viaggio che ci porterà a scoprire i misteri di un mondo ispirato al mito di Babele.

“Il supporto e i consigli [di Focus] nel design e nella produzione del gioco ci saranno di grande aiuto, e ci permetteranno di spingere il nostro progetto più in là di quanto avevamo pensato. Per un team piccolo come il nostro, un simile supporto è ovviamente fonte di sicurezza. Per questo motivo, siamo entusiasti di questa collaborazione”, ha dichiarato Julien Moya, presidente e direttore artistico di Rundisc. Chants of Sennaar uscirà nel corso del 2023; non sono ancora state annunciate le piattaforme di lancio. In coda a questo articolo, potete trovare il reveal trailer del gioco, risalente a un anno fa.