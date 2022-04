Remedy lavora ai remake dei primi due Max Payne

Remedy Entertainment ha annunciato di aver stretto una partnership con Rockstar Games che permetterà allo studio finlandese di sviluppare un remake dei primi due Max Payne.

“Siamo molto felici che i nostri amici di Remedy ci abbiano proposto il remake dei Max Payne originali,” ha dichiarato Sam Houser, co-fondatore di Rockstar Games. “Siamo grandi fan dei lavori che Remedy ha creato nel corso degli anni, e non vediamo l’ora di giocare a queste nuove versioni.”

Remedy fa sapere che il remake farà sì che entrambi i titoli vengano fusi in un unico videogioco sviluppato con il Northlight Engine, il motore proprietario della compagnia finlandese. L’opera vedrà la luce prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

“Max Payne avrà sempre un posto speciale nel cuore di tutti noi di Remedy, e sappiamo che milioni di fan in tutto il mondo provano lo stesso,” ha affermato Tero Virtala, CEO di Remedy Entertainment. “Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta con Rockstar Games per dare ai giocatori la storia, l’azione e l’atmosfera dei Max Payne originali in una nuova veste.”

Remedy conclude dichiarando che il remake di Max Payne sarà interamente finanziato da Rockstar Games, che dunque si occuperà anche del marketing e della distribuzione del gioco. Per finire, viene reso noto che il progetto è nelle fasi dello sviluppo del concept, pertanto ancora in uno stadio poco più che embrionale.

