Two Point Campus è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

SEGA ha fatto sapere di aver rinviato la data di uscita di Two Point Campus, il gestionale sviluppato da Two Point Studios che ci metterà a capo di una università decisamente strampalata.









Per farsi perdonare, gli sviluppatori hanno confezionato un nuovo video in cui ci raccontano le motivazioni che hanno portato alla realizzazione di Two Point Campus e illustrano alcune delle nuove caratteristiche che si potranno trovare nel gioco.

“La nostra ambizione fin dall’inizio è stata quella di pubblicare Two Point Campus su tutte le piattaforme, PC e console, contemporaneamente e garantire la qualità e gli standard che la nostra community si aspetta da noi. Per farlo avremo bisogno di un po’ più di tempo per completare Two Point Campus e assicurarci di offrire il miglior gioco possibile su tutte le piattaforme“, ha affermato Mark Webley, Game Director di Two Point Studios. “Utilizzeremo questi tre mesi aggiuntivi per ottimizzare Two Point Campus su tutte le piattaforme!“.

La nuova data di uscita di Two Point Campus, infatti, slitta dal 17 maggio al 9 agosto. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.