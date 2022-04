Ubisoft sarebbe al lavoro su un nuovo Ghost Recon

Appena ieri abbiamo segnalato che Ubisoft ha cessato lo sviluppo di ulteriori contenuti per Ghost Recon Breakpoint, lasciando però attivi i server di gioco, mentre ora veniamo a sapere che la compagnia franco-canadese starebbe sviluppando un nuovo capitolo della saga ispirata alle opere di Tom Clancy.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Kotaku, infatti, i lavori starebbero procedendo a passo spedito presso Ubisoft Paris. Il progetto dal nome in codice OVER in sviluppo nello studio parigino sarebbe proprio un nuovo Ghost Recon. Questo gioco sarebbe in lavorazione da oltre un anno e dovrebbe vedere la luce del sole entro la fine dell’anno fiscale in corso, il quale terminerà il 31 marzo del 2023. Se le indiscrezioni dovessero rivelarsi fondate, è molto probabile che il progetto venga annunciato ufficialmente nei prossimi mesi vista la presunta uscita non così distante.

Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli, ma come al solito vi invitiamo a prendere quanto appena riportato con le dovute accortezze.

