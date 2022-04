The Stanley Parable: Ultra Deluxe occuperà un sacco di spazio su disco

Mancano pochi giorni all’uscita di The Stanley Parable: Ultra Deluxe, prevista per il prossimo 27 aprile su PC e console. Questa nuova versione dell’avventura originariamente uscita nel 2013 espanderà significativamente il contenuto narrativo e i potenziali bivi di fronte a cui si troverà il povero Stanely, impiegato come tanti altri in un’azienda come tante altre. Un recente messaggio pubblicato dallo studio di sviluppo Crows Crows Crows sul sito ufficiale del gioco parla però di qualcosa di molto più importante: e cioè lo spazio su disco che il loro titolo andrà ad occupare.

Tramite approfondite analisi di mercato, lo studio indipendente si è infatti reso conto che il numero di copie vendute è direttamente proporzionale alla quantità di gigabyte richiesti dai file di gioco. Per questo motivo, Crows Crows Crows ha speso una porzione significativa del tempo di sviluppo per incrementare artificialmente le dimensioni dell’installazione. Fra gli interventi attuati, lo studio ha fatto sì che i numerosi e apparentemente anonimi armadietti sparsi per gli uffici di The Stanley Parable: Ultra Deluxe abbiano in realtà una texture di 200.000.000 x 100.000.000 pixel, donandogli una superficie totale paragonabile a quella del North Dakota.

Consapevole del fatto che i file audio tendono ad occupare parecchio spazio su disco, Crows Crows Crows ha inoltre chiesto al narratore di doppiare ore e ore di peregrinazioni senza nessuno scopo, fondamento o rilevanza, che naturalmente saranno incluse in versione non compressa e in formato WAV. Ciascun file sarà anche presente nei formati FLAC, MP3, MP4, e AIFF. Lo studio prevede che in totale, la porzione audio del gioco finirà per occupare metà dello spazio totale richiesto. Infine, gli sviluppatori hanno richiesto la cooperazione dei fan, preparando un documento Google tramite cui ciascuno può presentare la sua idea per rendere ancora più importante la dimensione in gigabyte di The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Attenzione, però: per motivi legali, i vostri suggerimenti potranno includere unicamente i caratteri “H” e “6”.