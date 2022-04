Bye Sweet Carole: l'ex Telltale Mark Darin si unisce al team di sviluppo

Novità importanti per Bye Sweet Carole, il nuovo progetto di Chris Darril. Come rivelato dal creatore di Remothered tramite il suo profilo Facebook, il team di sviluppo vede infatti l’aggiunta di un nome di un certo peso: quello di Mark Darin. E se per caso non è lui a suonarvi familiare, sicuramente avrete sentito parlare dei giochi a cui ha lavorato. Ex membro di Telltale Games, Darin ha infatti ricoperto il ruolo di scrittore per vari successi dello studio, come The Walking Dead, Tales from the Borderlands e Tales of Monkey Island (a proposito, lo sapete che Ron Gilbert sta lavorando a un nuovo capitolo?).

Presso Little Sewing Machine, lo studio fondato da Chris Darril, Mark Darin ricoprirà il ruolo di Associate Narrative Designer, una notiza che visto il curriculum non può che suscitare ottimismo. Bye Sweet Carole uscirà nel corso del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Nintendo Switch.