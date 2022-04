Square Enix registra il marchio Tactics Ogre: Reborn in Giappone

Pochi giorni fa Square Enix ha depositato le pratiche per la registrazione del marchio Tactics Ogre: Reborn presso l’ufficio dedicato giapponese, lasciando presagire il possibile annuncio di un nuovo capitolo della saga di JRPG tattici nata negli anni Novanta su SNES.

Di recente il publisher nipponico si è dato non poco da fare per rispolverare alcune delle sue serie storiche, basti pensare al recentissimo Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, o al futuro Valkyrie Elysium, pertanto l’eventualità che anche Tactics Ogre possa tornare con una nuova iterazione non appare così remota. Tra l’altro è altresì possibile che Square Enix abbia intenzione di realizzare un remake in HD-2D, come quello di Live A Live in uscita su Switch la prossima estate.

Insomma, le possibilità sono molteplici, ma ovviamente per saperne di più su questo fantomatico Tactics Ogre: Reborn bisognerà attendere un comunicato ufficiale diffuso direttamente da Square Enix.

