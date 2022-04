Rogue Legacy 2: annunciata la data di uscita dall'Accesso Anticipato

Cellar Door Games ha annunciato la data di uscita di Rogue Legacy 2, il metroidvania con struttura roguelite che si appresta a lasciare il programma di Accesso Anticipato tra pochi giorni.









Dopo quasi due anni di Early Access, il sequel dell’apprezzatissimo Rogue Legacy sarà disponibile su PC (tramite Steam ed Epic Games Store) e console Xbox dal prossimo 28 aprile.

Non è tutto, però, dal momento che gli sviluppatori hanno deciso di regalare una copia del primo Rogue Legacy a chiunque ne faccia richiesta proprio per celebrare l’imminente uscita del seguito. Per riscattare il gioco basta dirigersi sull’Epic Games Store e seguire le istruzioni riportate sulla pagina del prodotto. Segnaliamo, infine, che la promozione sarà valida fino al 14 aprile.