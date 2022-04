Steam Deck: Valve ripercorre le funzionalità aggiunte nel primo mese

È passato poco più di un mese dal lancio dello Steam Deck (a quanti di voi lettori è già arrivato?) e Valve ha deciso che fosse una buona idea ripercorrere le novità di cui si è arricchito nel corso di queste prime settimane. In effetti, negli ultimi giorni non sono mancate aggiunte interessanti alla console portatile di Valve: è il caso, per esempio, del supporto ufficiale a Xbox Cloud Gaming e a Windows 10, entrambi obiettivi raggiunti grazie alla partnership con Microsoft; e prossimamente arriverà anche la compatibilità con Windows 11.

Ma c’è anche molto altro, dal numero sempre crescente di giochi che raggiungono lo status di Verified, e cioè la piena compatibilità con la console portatile, a miglioramenti all’interfaccia a un supporto sempre più radicato ai sistemi di anti-cheat a sistemi pensati per le persone a cui piace smanettare. Da vero PC portatile qual è, lo Steam Deck include infatti la possibilità di personalizzare le impostazioni di overclocking del processore e della GPU, di modificare lo screen scaling e anche di impostare limiti ai frame al secondo così da assicurare una durata maggiore della batteria. Ricordiamo che nel corso degli ultimi giorni, Valve ha intensificato le spedizioni dello Steam Deck.