L'FPS old schoold Forgive Me Father esce dall'Accesso Anticipato

Gli ultimi anni sono stati decisamente un ottimo periodo per gli amanti degli FPS old school, e al sempre crescente novero di titoli appartenenti a questa categoria va ad aggiungersi anche Forgive Me Father. Sviluppato da Byte Barrel e pubblicato da 1C Entertainment, questo sparatutto dai forti temi lovecraftiani adotta uno stile grafico ricco di dettagli ma memore dei bei tempi andati, e sopratutto tanto, tanto violento, come potete giudicare voi stessi dal trailer di lancio.









Oltre a un sacco di armi, dalle più tradizionali come revolver e fucili a pompa per arrivare a spade imbevute di energia arcana, e naturalmente orde su orde di terribili nemici, Forgive Me Father include anche una componente di crescita del nostro protagonista, capace di sbloccare nuove abilità con l’aumentare dei livelli. Per celebrare l’uscita dall’Accesso Anticipato, fino al 14 aprile il gioco sarà scontato del 15% su Steam, GOG ed Epic Game Store. Se siete curiosi di saperne di più su questo FPS old school, sappiate che il nostro Mario redazionale ci ha giocato di recente; potete trovare testimonianza delle sue peripezie sul nostro canale YouTube.