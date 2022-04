Cyberpunk 2077: CD Projekt RED è al lavoro sulle espansioni

Mentre una parte di CD Projekt RED sta sviluppando un quarto videogioco ambientato nell’universo di The Witcher, un’altra parte del team sta continuando a lavorare alle espansioni di Cyberpunk 2077. La rassicurazione è arrivata direttamente dal quest director Paweł Sasko, che in un recente stream ha dichiarato di essere personalmente impegnato a realizzare nuovi contenuti per Cyberpunk 2077.

Come saprete, il team di sviluppo ha deciso di focalizzarsi principalmente sulla correzione dei numerosi problemi tecnici e sull’aggiornamento del gioco per PS5 e Xbox Series X|S, quest’ultimo pubblicato circa due mesi fa. Ora che questi lavori sono stati portati a termine, CD Projekt RED può finalmente concentrarsi sulla realizzazione dei contenuti aggiuntivi e sulle espansioni di Cyberpunk 2077.

