Elden Ring: il record delle speedrun è ora sotto i nove minuti

Quando si tratta di Elden Ring, c’è chi è rimasto bloccato per ore da Margit e chi invece lo ha completato in appena nove minuti. Il merito di questa impresa va ancora una volta a Distortion2, speedrunner di cui vi avevamo già parlato sempre in merito al gioco di From Software. Naturalmente, completare il gioco in un così breve periodo di tempo richiede un utilizzo massiccio di glitch di ogni tipo, e in particolare dei cosiddetti “zip”: soprannome dato a un curioso bug del gioco che, in seguito a una combinazione di gesti, sparerà letteralmente il nostro Senzaluce a chilometri di distanza.

Questo ed altri metodi sono stati utilizzati per saltare la quasi totalità dei boss di Elden Ring. L’obiettivo di queste speedrun, infatti, è arrivare prima possibile ai titoli di coda. Se invece preferite vedere quanto rapidamente possono essere sconfitti i nemici più temibili dell’Interregno, sappiate che esiste anche la categoria di speedrun “All Remembrances“, per la quale il record attuale è di un’ora e trentaquattro minuti.