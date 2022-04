Skullgirls festeggia il suo decimo anniversario

Sono passati ben dieci anni da quando Skullgirls, il picchiaduro 2D sviluppato da Hidden Variable, uscì su PS3, ma la sua popolarità non sembra averne risentito. Andando sul profilo Twitter ufficiale, infatti, possiamo vedere come Hidden Variable abbia ancora tante sorprese in cantiere. Naturalmente, le celebrazioni del decimo anniversario vedranno l’arrivo di eventi a tema e di doni speciali sulla versione mobile del picchiaduro, ma ci sono anche altre novità all’orizzonte.

Questa settimana, infatti, vedrà l’arrivo di Umbrella sulla versione PS4 del gioco, e prossimamente arriverà anche il turno di Black Dahlia, terza lottatrice del Season Pass. Ricordiamo che Skullgirls sarà anche uno dei titoli presenti alle competizioni dell’EVO 2022, dove i giocatori più forti del mondo si sfideranno per conquistare l’ambito primo posto.