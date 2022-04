Metal Max Xeno: Reborn, ecco la data di uscita della versione occidentale

In ritardo di qualche mese rispetto all’iniziale tabella di marcia, PQube ha annunciato la nuova data di uscita della versione occidentale di Metal Max Xeno: Reborn, JRPG di azione sviluppato da Kadokawa Games già disponibile da tempo in Giappone.









Metal Max Xeno: Reborn ci porta in un futuro post-apocalittico dove l’umanità è sull’orlo dell’estinzione dopo che un’intelligenza artificiale ha preso il controllo di tutte le macchine del pianeta per estirpare l’uomo dalla Terra.

Il gioco sarà disponibile su PC via Steam, nonché su PS4 e Nintendo Switch dal 10 giugno.