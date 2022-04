Pathfinder: Wrath of the Righteous, annunciato il DLC Through the Ashes

Owlcat Games ha di recente annunciato il prossimo DLC di Pathfinder: Wrath of the Righteous, intitolato Through the Ashes. Non è ancora noto dove ci preciso ci porterà questo contenuto addizionale, né quali sfide dovremo affrontare; anche se di sicuro, dopo l’importante campagna principale e dopo aver dovuto proteggere il continuum spazio temporale siamo proprio curiosi di vedere quali nuove avventure ci aspettano nel mondo di Golarion. Per fortuna, non ci sarà da aspettare molto: l’uscita di Through the Ashes è infatti prevista per il 21 aprile su Steam, GOG ed Epic Games Store.

