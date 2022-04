Halo 3: l'ultimo aggiornamento introduce il cross-play cooperativo

343 Industries ha di recente aggiornato la sua Master Chief Collection e, fra una correzione di un bug e l’altra, per alcuni dei titoli del soldato verde sono arrivate anche novità interessanti. Halo 3 e Halo 3: ODST vedono l’arrivo della funzionalità cross-play per la loro campagna cooperativa, che permetterà dunque all’utenza PC di giocare con quella Xbox e viceversa. Vale la pena tenere presente che l’implementazione, sebbene sia stata testata internamente, è da considerarsi “sperimentale“; se doveste incontrare problemi, 343 vi invita a segnalarli tramite l’apposita funzione di Bug Report.

Non c’è solo la campagna cooperativa cross-play in questo aggiornamento, però. La modalità Firefight di Halo 3: ODST si è infatti aggiornata con nuove opzioni e modificatori, e con una nuova variante: Floodfight. Quest’ultima ci porrà di fronte a ondate di temibili Flood, e gli alleati caduti in battaglia portanno tornare come parte delle loro schiere. Oltre a questo, la campagna di Halo 4 permette ora di attivare ulteriori opzioni di personalizzazione, e nuovi Teschi sono stati aggiunti a Halo 2: Anniversary, Halo 3 e Halo 3: ODST. Potete trovare tutte le informazioni in merito all’aggiornamento sul sito ufficiale. Prima di lasciarvi, una notizia non così felice per i possessori dello Steam Deck: pare infatti che questo aggiornamento abbia portato a seri problemi di compatibilità con la console portatile. Non dubitiamo che 343 Industries interverrà presto per risolverli.