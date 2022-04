Fire Emblem Warriors: Three Hopes, pubblicato un nuovo trailer

Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo trailer per Fire Emblem Warriors: Three Hopes, spin-off musou ambientato nell’universo narrativo di Three Houses. Il video è dedicato al protagonista del gioco, un giovane dai capelli viola di nome Shez; come nei capitoli più recenti della serie principale, sarà possibile scegliere una variante maschile e una femminile. La storia di Shez sembra essere caratterizzata fin dal principio dalla sua rivalità con un’altra figura ben nota a chi ha giocato l’ultima creazione di Intelligent Systems: Byleth, qui nota con il minaccioso nome di Ashen Demon.









Oltre ai classici combattimenti uno contro mille tipici di questo particolare genere action, la campagna di Fire Emblem Warriors: Three Hopes approfondirà anche la storia del continente di Fódlan e di alcuni dei personaggi che già abbiamo imparato a conoscere in Three Houses: nel trailer possiamo vedere Edelgard, Dimitri, Claude, Monica, Lorenz, Mercedes e altri ancora. Ci verrà anche offerta la possibilità di scegliere fra tre casati di appartenenza, andando così a modificare il nostro punto di vista degli eventi. Il gioco uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 24 giugno.