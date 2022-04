Evil Dead: The Game, pubblicati due nuovi video di gameplay

Annunciato ormai un po’ di tempo fa, Evil Dead: The Game non è un gioco che si è fatto vedere spesso. Questo però non significa che gli sviluppatori del multiplayer asimmetrico abbiano battuto la fiacca. Nel corso delle ultime ore, Saber Interactive ha infatti condiviso con Game Informer due corposi video di gameplay, il primo dedicato ai Sopravvissuti (il gruppo di Ash e amici, per intenderci) e l’altro ai Demoni, i cattivoni che dovranno rovinare la vita agli eroi.

I quattro Sopravvissuti dovranno affrontare i continui attacchi di zombie e mostri di vario tipo mentre cercano di completare un obiettivo; nella missione mostrata, devono recuperare i pezzi di una mappa. Il video ci permette di vedere anche le varie “classi” di Sopravvissuti (Leader, Warrior, Hunter e Support), e la presenza di un sistema di crescita dei personaggi. Naturalmente, dall’altro lato ci sarà un Demone, anch’esso scelto fra tre diverse classi, e creatura soprannaturale e incorporea che potrà usare vari poteri per ostacolare i buoni. Fra i suoi poteri rientra anche quello di possedere e controllare direttamente i vari mostri che potrà evocare in giro per la mappa, e addirittura di assumere temporaneamente il controllo di uno dei sopravvissuti.

Prima di lasciarvi ai due video, vi ricordiamo che Evil Dead: The Game uscirà il 13 maggio su PC tramite Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.