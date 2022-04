Loot River: un nuovo video presenta la varietà dell'armamentario

Fra i giochi indie in arrivo nei prossimi mesi, particolarmente interessante sembra essere Loot River, un action roguelike che include anche elementi di Tetris. No, sul serio: per spostarsi lungo il fiume teatro delle vicende, il nostro protagonista dovrà spostare varie piattaforme incastrandole una con l’altra. Il video odierno, in ogni caso, non è dedicato a questa meccanica ma all’armamentario che avremo a nostra disposizione. In totale Loot River metterà a nostra disposizione ben 26 armi, ciascuna dotata di un suo moveset e di abilità speciali. Potremo poi incantare ciascuna arma con elementi specifici, come ad esempio ghiaccio o fuoco. E a rendere ancora più complessa la nostra build, e articolate le possibilità per le menti creative, ci penseranno armature ed accessori di vario tipo, ciascuno capace di variare il nostro approccio ai combattimenti.

Sviluppato da straka.studio, Loot River non ha ancora una data d’uscita, anche se il video promette che il gioco sarà disponibile “molto presto”. Le piattaforme previste sono PC tramite Steam, Xbox One e Xbox Series X|S; il gioco farà inoltre parte dell’offerta Xbox Game Pass.