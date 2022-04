No Man's Sky: disponibile l'aggiornamento Outlaws

Come promesso qualche tempo fa da Sean Murray, gli aggiornamenti per No Man’s Sky continueranno ancora a lungo, e oggi nello specifico è giunto il turno di tutti coloro che sognano di sfidare la legge e diventare pirati spaziali. Con il corposo Outlaws Update, il gioco di Hello Games si arricchisce infatti di vari sistemi sotto il controllo dei ribelli dello spazio; qui potremo trovare tecnologie e mercanti speciali, e naturalmente seguire tutta una serie di missioni a tema. Sarà possibile, per esempio, contrabbandare carichi illegali che potremo rivendere a ottimo prezzo, anche se dovrete fare attenzione alle scansioni delle autorità – pronte a lanciare uno squadrone di Sentinelle alle nostre spalle.

Come da tradizione Hello Games, anche questo aggiornamento introduce un’ampia serie di miglioramenti e nuove funzionalità a No Man’s Sky. Fra le tante novità possiamo trovare ad esempio la possibilità di metterci al comando di squadroni di piloti controllati dall’IA, l’introduzione delle nuove navi spaziali ad energia solare, miglioramenti agli effetti grafici e sonori del combattimento e tanto altro ancora. Trovate la lista completa delle novità sul sito ufficiale.