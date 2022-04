QuakeCon 2022: Bethesda svela le date dell'evento virtuale

Mentre manifestazioni storiche come l’E3 vengono cancellate, Bethesda ha fatto sapere che l’edizione 2022 del QuakeCon si terrà ancora una volta in formato digitale, proprio come avvenuto gli scorsi anni a causa della pandemia.

“Un evento di simili dimensioni richiede mesi di pianificazione e, in questo caso, abbiamo dovuto prendere decisioni quando c’era ancora troppa incertezza per impegnarci a organizzare con successo un QuakeCon in presenza,” si legge nel comunicato stampa recapitatoci in redazione. “Il team del QuakeCon sta già lavorando duramente per proporre una nuova entusiasmante programmazione in streaming, incontri online, omaggi, opportunità di beneficenza, BYOC virtuale e altro ancora.”

La kermesse virtuale si terrà dal 18 al 20 agosto prossimi. Maggiori informazioni su QuakeCon 2022 verranno diffuse nel mese di giugno.

