Annunciato Cook Serve Forever, in uscita su PC nel 2023

Gli autori di Cook, Serve, Delicious hanno annunciato un nuovo videogioco: si tratta di Cook Serve Forever, un’avventura culinaria il cui arrivo su Steam è previsto nei primi mesi del 2023.









Gli sviluppatori di Vertigo Gaming ci permetteranno di vestire i panni di Nori Kaga, chef in erba che aspira a diventare brava e famosa come la sua eroina: la regina della cucina chef Rhubarb. Per raggiungere questo obiettivo di vita, Nori si trasferisce nella frenetica città di Helianthus, dove si ritroverà a gestire un camioncino di ristorazione mobile.

Nel corso del gioco incontreremo numerose persone, dovremo completare diverse quest principali e secondarie, e ovviamente cucineremo centinaia di pietanze prelibate.

Il team di sviluppo fa sapere, infine, che Cook Serve Forever non rimarrà relegato al solo PC, ma ulteriori piattaforme verranno annunciate prossimamente.